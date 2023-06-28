Мир 28 июня 2023, 07:58 Хвастающейся экономической устойчивостью Европе посоветовали снять розовые очки Аналитик Дун: Европе, хвастающейся экономической устойчивостью, стоит снять розовые очки Freepik

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Так называемая экономическая устойчивость, которой так хвастается Европа, опирается на показатели лишь южных стран, но и им до финансового благополучия далеко. На это указал научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в материале для «Хуаньцю шибао». Он посоветовал Европе «снять розовые очки».

Аналитик заметил, что о мнимой устойчивости европейской экономики, которая якобы доказывает, что крупные державы континента вполне могут «выжить без России», стали говорить в последнее время на фоне снижения цен на энергоносители. Тем временем Германия и Евросоюз уже заплатили большую цену за эту «устойчивость», пострадав от резкого скачка цен, сокращения производства, снижения спроса со стороны потребителей. Страны Южной Европы претерпевают серьезный кризис стоимости жизни.

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Дун вспомнил о недавней публикации в СМИ, где указывалось, что южноевропейские страны оказались экономически устойчивее Германии. По его словам, основным аргументом послужили низкие показатели ФРГ, чья экономика фактически ушла в техническую рецессию. Ситуацию в Южной Европе на самом деле сложно назвать радужной, и по другим данным экономикам некоторых ее стран далеко до устойчивости, подчеркнул китайский аналитик.

«Поэтому, когда в европейском и международном обществе говорят, что „у Южной Европы прекрасные показатели“, боюсь, нужно как можно скорее снять розовые очки, чтобы докопаться до сути», — считает Дун Ифань.

Он посоветовал Европе задуматься о первопричинах кризиса и о том, как скорректировать свою политику, чтобы на самом деле выбраться из рецессии.