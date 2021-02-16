Американские штаты лишились света и тепла из-за снега. Хуже всего Техасу

Снежная буря обрушилась на три американских штата. Из-за холодов замерзли турбины на ветряных электростанциях, без света остались около 1,8 миллиона человек.

Отключения произошли в Техасе, Орегоне и Вирджинии, сообщил портал poweroutage.us. Он отслеживает ситуацию с энергоснабжением на территории Соединенных Штатов.

В Техасе без электричества и отопления остались свыше 2,8 миллиона потребителей. В Орегоне — более 1,7 миллиона, в Вирджинии — около 108 тысяч.

«Действительно катастрофа. <…> Мы замерзаем», — пишут пользователи в Twitter.

По данным Национальной метеорологической службы США, Техас с понедельника ждет резкое похолодание. Воздух остынет с -4 до -26 градусов. В Хьюстоне, уточнил телеканал ABC News, прогнозируется самая холодная за последние 122 года погода.

Вечером 14 февраля президент США Джо Байден, добавил телеканал Fox News, объявил на территории штата режим ЧС федерального уровня.