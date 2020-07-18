Готический собор Нанта охватил пожар. По мнению специалиста, ситуация складывается гораздо более серьезная, чем в сгоревшем в прошлом году Нотр-Даме. Пламя объяло историческую постройку изнутри.

Заслуженный архитектор России Андрей Анисимов рассказал в беседе с ИА Nation News, каковы шансы спасти построенное в XV веке здание.

«Если пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался с кровли и удалось спасти достаточно много элементов интерьера, то этот собор горит изнутри. И шансов спасти, конечно, очень мало», — заметил он.

Анисимов допустил, что из-за разницы температур может произойти обрушение. Поэтому «положение гораздо хуже, чем в Нотр-Даме».

Архитектор напомнил, что во Франции используют другой подход к реставрации подобных сооружений — от российского он отличается. Характерным примером он назвал римский Колизей, где современные части совмещены с историческими и воссоздают образ утраченной части сооружения.

«Это означает, что в прежнем виде этот собор уже никто не увидит», — заявил Анисимов.

В соборе Святых Петра и Павла в Нанте находятся реликвии, которые будут потеряны навсегда. Тушить подобные объекты всегда сложно — вода или порошок уничтожают находящиеся в соборе произведения.

Масштаб нанесенного пожаром ущерба, заключил архитектор, можно будет оценить только после ликвидации возгорания.

Начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле уже допустил, что огонь уничтожил орган.