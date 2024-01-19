Мир 19 января 2024, 11:56 Хуситы заверили, что кораблям России в Красном море ничего не угрожает Представитель хуситов: кораблям России ничего не угрожает в Красном море РИА «Новости»

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Судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, заявил в комментарии «Известиям» член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити. Более того, как подчеркнул собеседник издания, хуситы готовы обеспечивать безопасность прохода кораблей этих стран.

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает», — указал аль-Бахити.

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По его словам, хуситы со своей стороны могут обеспечить безопасность прохода российских и китайских кораблей в Красном море.

«Свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — подчеркнул он.

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» ранее предупредило, что будет наносить удары по Израилю и не даст связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, как ЦАХАЛ не прекратит операцию в Секторе Газа.

В ночь на 12 января ВС США и Великобритании атаковали объекты «Ансар Аллах»в нескольких городах Йемена. Целями были места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.

Американский президент Джо Байден назвал эти удары ответной реакцией на атаки в Красном море.