Хуситы заявили об атаке нефтяной станции в Саудовской Аравии

Военный представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа сделал заявление о ракетном обстреле станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco. Она находится в городе Джидда.

«Ракетные войска смогли поразить распределительную станцию Aramco в Джидде с помощью крылатой ракеты Quds 2, которая недавно поступила на вооружение», — написал Сариа в Twitter.

Он утверждает, что при ударе пострадали несколько человек. Как написало агентство Reuters, хуситы советуют работающим в Саудовской Аравии иностранным компаниям быть внимательными. Ведь такие атаки могут продолжиться в будущем. Однако власти Садовской Аравии информацию о ракетном ударе не подтвердили.

Нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года подверглись атаке. В результате этого Эр-Рияд сократил производство нефти, а цены на сырье подскочили. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Ансар Алла». В ООН посчитали, что в нападении был замешан Иран.

С конца лета 2014 года в Йемене идет противостояние между правительственными силами и хуситами. Оно достигло своего пика в марте 2015 года, когда в страну вошла коалиция во главе с Саудовской Аравией. Этот конфликт привел к тому, что около 80% йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.