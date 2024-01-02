Мир 02 января 2024, 09:36 Хуситы в Красном море обстреляли американский корабль крылатыми ракетами Sky News: хуситы выпустили две ракеты по кораблю ВМС США в Красном море IDF / Global Look Press

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Сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, нападение произошло минувшей ночью рядом с островом Ханиш на юге Красного моря. Между американским кораблем и катерами хуситов шли «ожесточенные столкновения».

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Члены «Ансар Алла» даже попытались протаранить судно. Затем они обстреляли корабль ракетами, но ни одна из них не достигла цели.

Хуситы объявили ранее, что готовы атаковать любое судно, которое перевозит товары для Израиля. Они неоднократно нападали на коммерческие суда.

С 19 ноября до конца декабря 2023 года хуситы осуществили более 20 атак на корабли в Красном море, в том числе на шедший под флагом Сингапура контейнеровоз компании Maersk и два нефтяных танкера.