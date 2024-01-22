Мир 22 января 2024, 21:32 Хуситы ударили ракетами по американскому военному кораблю в Аденском заливе Al Masirah: хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе Hani Al-Ansi/dpa / Global Look Press

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Шиитское движение «Ансар Алла» заявило об очередном ракетном ударе по американскому военному кораблю в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе», — заявил представитель хуситов.

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Сариа отметил, что армия Йемена продолжит отвечать на любую агрессию США и Великобритании и будет наносить удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.

Телеканал RT напомнил, что ранее хуситы нанесли удар по американскому судну Chem Ranger. Зафиксировано прямое попадание по кораблю.

Военные США 18 января нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения «Ансар Алла» в Йемене. Это уже четвертый удар американцев по объектам хуситов.