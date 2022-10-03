Хуситы пригрозили ударами по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии | 360°

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Хуситы пригрозили ударами по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии

Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ

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Шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы), которая правит на севере Йемена, пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщил телеканал «Аль-Масира». Хуситы призвали работающие там компании покинуть эти страны.

В заявлении хуситы отметили, что «враждебные страны» не придерживаются условий перемирия, а также не дают народу Йемена воспользоваться правом распределить его национальные богатства для выплаты зарплат госслужащим страны.

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«Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения.

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Хуситы отметили, что «возможно любое развитие событий». Ранее они опровергли появившиеся в арабских СМИ сообщения о том, что группировка одобрила предложение ООН о продлении действующего в стране перемирия.

Перемирие между хуситами и противостоящими им правительственными силами при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начало действовать в Йемене полгода назад. Саудовская Аравия обязалась прекратить авиаудары по позициям хуситов в северном Йемене, а те — по территории королевства и ОАЭ.

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