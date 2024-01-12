Мир 12 января 2024, 23:53 Хуситы попытались нанести ракетный удар в ответ на атаки США и Британии Dryad Global: хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары по Йемену РИА «Новости»

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Шиитское движение «Ансар Алла» попыталось ответить ракетной атакой на удары США и Великобритании по Йемену. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании Dryad Global, специализирующейся на вопросах безопасности морских перевозок.

«Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена», — отметили представители компании.

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Там также добавили, что из-за вчерашних ударов по позициям хуситов Dryad Global призвала своих клиентов избегать Аденского залива и Красного моря в течение как минимум следующих 72 часов. Собеседник агентства выразил уверенность, что ситуация в этом регионе в ближайшее время останется непредсказуемой.

На центральных площадях Йемена прошли многотысячные митинги, участники которых продемонстрировали готовность ответить на британские и американские удары. Самой многочисленной оказалась акция в Сане.

Представители «Ансар Алла» ранее сообщили, что в ночь на 12 января коалиция США и Соединенного Королевства обстреляла Йемен 73 раза. ВВС США отчитались об ударах по более чем 60 объектам.