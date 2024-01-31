Мир 31 января 2024, 13:49 Хуситы обстреляли американский эсминец USS Gravely Хуситы заявили о ракетном обстреле американского эсминца в Красном море Official U.S. Navy

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Члены шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), правящего на севере Йемена, заявили о ракетном обстреле эсминца USS Gravely ВМС США в Красном море. Об этом в эфире канала «Аль-Масира» заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Хуситы выпустили корабельные ракеты, уточнил он. По словам Сариа, военные корабли США и Великобритании являются целью вооруженных сил «Ансар Алла».

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Йеменские силы будут препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям кораблей, которые направляются в порты Израиля, до прекращения ударов по Газе, подытожил он.

Хуситы в ноябре заявили, что в поддержку Палестины намерены наносить удары по западным кораблям, перевозящим грузы для израильтян. В ответ на это авиация США и Великобритания с 12 января начала атаковать позиции «Ансар Аллы» на суше.

В понедельник, 29 января, хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе. Также они нанесли удар по танкеру в Красном море, следовавшему в Сингапур.