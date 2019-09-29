Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене после атаки на саудовские НПЗ Подробнее

По его словам, результатом самой крупной с 2015 года операции против сил Саудовской Аравии «стал полный разгром трех вражеских бригад, захват сотен транспортных средств и бронетехники и взятие в плен тысяч военнослужащих вражеских сил».

Среди пленных, по его словам, «большое количество» офицеров и командующего состава.

Генерал пообещал, что в ближайшее время будут сообщены подробности многомесячной операции.

Хуситы фактически контролируют власть в Йемене после революции 2011 года и последовавшей отставки президента Али Абдала Салеха. При этом «революционный совет», созданный ими в столице страны Сане, не признан ООН, Западом и соседями по региону.

Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти Подробнее

Хуситы конфликтуют с Саудовской Аравией после того, как в 2015 году саудовцы образовали коалицию и начали интервенцию в Йемен. Йеменских повстанцев поддерживает Иран.

В середине сентября 2019 года движение взяло на себя ответственность за атаку на два саудовских НПЗ с помощью беспилотников. Из-за этого на некоторое время вдвое уменьшилась нефтедобыча в Садовской Аравии. Сейчас добыча восстановлена. Саудовская Аравия и США считают, что за атакой стоят не хуситы, а Иран. Тегеран это отвергает.