Мир 12 января 2024, 12:25 Хуситы назвали истинную причину атаки на Йемен. Она связана с сектором Газа Хусит аль-Саид: США и Великобритания ударами по Йемену отвлекли внимание от Газы Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

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Англосаксы пожалеют об атаке на Йемен, так как местные бойцы хорошо вооружены. Ударами по хуситам США и Великобритания стремились отвлечь внимание от нападения Израиля на сектор Газа, заявил член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад в X (бывшем Twitter).

«Посредством этих враждебных и непродуманных операций Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений геноцида. Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому и для нас вопросу — Палестине», — заявил он.

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Хузам аль-Асад предупредил, что до прекращения боевых действий в секторе Газа Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для кораблей Израиля и его союзников. Один из лидеров правящего на севере и в центральной части Йемена движения пригрозил США и Великобритании тяжелыми последствиями. Он заявил, что местные военные хорошо подготовились и вооружились для того, чтобы самостоятельно определять направление ударов и театр боевых действий.

Американские и британские войска ударили по объектам хуситов в городах Ходейда и Сана. Глава Пентагона Ллойд Остин контролировал атаку, будучи в больнице. В ответ йеменские бойцы атаковали корабли в Красном море.