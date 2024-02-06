Мир 06 февраля 2024, 10:36 Хуситы атаковали торговое судно возле берегов Йемена ВМС Британии: корабль атаковали недалеко от йеменского порта Ходейда

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Представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Обошлось без пострадавших и серьезных повреждений, сообщило управление морских торговых операций Великобритании при королевских военно-морских силах.

«Корабль и экипаж продолжают следовать ранее обозначенному курсу», — передали в UKMTO.

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Атака произошла в 57 морских милях к западу от Ходейды. Власти проводят расследование. Судам рекомендовали следовать с осторожностью, а обо всей подозрительной активности сообщать в UKMTO.

Ранее хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе. Группировка «Ансар Алл» запустила ракету по судну Lewis B. Puller в ответ на агрессию со стороны США и Великобритании против Йемена. До этого под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море.