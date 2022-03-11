Хулиганы подожгли вход в спортзал школы имени Ломоносова в Берлине

В международной школе имени Ломоносова в районе Марцан в Берлине произошел пожар. В ночь на 11 марта неизвестные пытались поджечь вход в спортзал. Об этом написал сайт kp.ru.

Вовремя прибывшие на место ЧП пожарные смогли быстро справиться с возгоранием. Злоумышлеников, которые нанесли зданию материальный ущерб, пока не нашли. Пострадавших в результате пожара нет.

Две Международные школы имени Михаила Ломоносова были открыты в 2006 и 2007 году в берлинских районах Тиргартен и Марцан. Открытием занималось общество русскоязычных родителей и педагогов Берлина МИТРА.