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    11 марта 2022, 17:08

    Хулиганы подожгли вход в спортзал школы имени Ломоносова в Берлине

    Оксана Лавнюженко

    В международной школе имени Ломоносова в районе Марцан в Берлине произошел пожар. В ночь на 11 марта неизвестные пытались поджечь вход в спортзал. Об этом написал сайт kp.ru.

    Вовремя прибывшие на место ЧП пожарные смогли быстро справиться с возгоранием. Злоумышлеников, которые нанесли зданию материальный ущерб, пока не нашли. Пострадавших в результате пожара нет.

    Две Международные школы имени Михаила Ломоносова были открыты в 2006 и 2007 году в берлинских районах Тиргартен и Марцан. Открытием занималось общество русскоязычных родителей и педагогов Берлина МИТРА.