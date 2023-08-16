Мир 16 августа 2023, 10:47 Hugo Boss оставит в России часть бизнеса «Коммерсант»: компания Hugo Boss займется оптовыми поставками в Россию Unsplash

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Немецкая компания Hugo Boss решила оставить часть бизнеса на российском рынке. Теперь она сосредоточится на оптовых поставках. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на источник в сфере торговой недвижимости.

По данным издания, компания собирается закончить продажу оставшихся в России магазинов и перейти на работу с оптовыми поставками. Об этом говорят сведения из отчета за первое полугодие 2023 года.

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Представители концерна уточнили, что организация «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

Hugo Boss в марте 2022 года прекратил все онлайн-продажи и розничные операции на территории РФ. Также компания больше не инвестирует в российский рынок, однако торговля все это время продолжалась через оптовые каналы. Об этом напомнил RT.

Ранее СМИ писали, что уходящие из России зарубежные корпорации принесли стране 54 миллиарда рублей. Речь идет только о поступлениях за август.