Цена барреля нефти марки Brent может упасть до 10 долларов за единицу, а мировое потребление может сократиться на 10-25%. Такой прогноз высказали эксперты, назвавшие переживаемый миром кризис худшим за последние 100 лет.

Как написала газета Financial Times, главным негативным фактором, повлиявшим на рынок, стала пандемия коронавируса, из-за которой встали производства. На фоне распространения заболевания были закрыты границы многих стран, что повлияло не деловую активность.

Второй причиной кризиса стал выход России из сделки ОПЕК+. Москва отказалась поддержать решение Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти. В результате цены на сырье рухнули до 20-летнего минимума.

При этом эксперты уверены, что рынок может просесть еще сильнее. Если нефтехранилища будут переполнены дешевой нефтью, то ее будут наливать в супертанкеры, которые обычно используются как дополнительные хранилища. Когда будут переполнены и они, нефть может подешеветь еще сильнее — до десяти долларов за баррель и ниже.

О «невероятном кризисе», который постигнет Саудовскую Аравию и остальные страны Персидского залива сообщил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг. По его мнению, если цена за баррель нефти снизится до 20 долларов, к 2027 году Эр-Рияд потеряет все деньги.