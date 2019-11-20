Худший плейлист для секса появился в Сети

Плохая музыка может помешать сексу. В Сети появился плейлист, в который внесли самые неподходящие для интима композиции. В нем есть даже детские и патриотические песни.

Перечень впервые появился на базе сервиса Spotify в феврале 2018 года, рассказал портал Mashable. Новые композиции в него вносят уже второй год. Сейчас их более 100, а общая продолжительность музыки — шесть часов и девять минут.

Среди песен, названных худшими для занятий сексом, иногда попадаются весьма неожиданные варианты. Например, в плейлист включили санудтрек из сериала Reading Rainbow. Это американское образовательное шоу. Есть в нем и тема Yo Ho (A Pirate’s Life for Me) — ее написали еще в 1967 году. Предназначалась музыка для аттракциона в Диснейленде.

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Не настраивают, по мнению пользователей, на нужный лад и патриотические композиции вроде God Bless America, религиозные или имеющие отношение к праздникам такого плана (например, рождественская песня The Christmas Shoes).

Оказалась не в чести и народная She’ll Be Coming Round the Mountain. Секс будет не тот, если под него слушать ремикс «Макарены» или саундтрек к полицейскому сериалу «Закон и порядок».

Скриншот плейлиста, опубликованный в Twitter, вызвал у пользователей настоящий ажиотаж. Его лайкнули уже 19,5 тысячи раз. Пользователи сделали около 4,6 тысячи ретвитов и оставили под публикацией множество комментариев.

«Я составляла аналогичный плейлист довольно давно, и они, на удивление, похожи», — озадачилась одна из читательниц.

Многие спорили с предложенными вариантами, а кто-то просто от души посмеялся над представленным списком.