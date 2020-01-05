«Худшее еще впереди». В трех штатах Австралии объявили чрезвычайное положение

На данный момент в штатах Южная Австралия, Виктория и Новый Южный Уэльс бушуют более 100 неконтролируемых пожаров. Было принято решение призвать около 3000 армейских резервистов для борьбы с огнем, а также ликвидации последствий. Погибло несколько десятков людей, многие числятся пропавшими без вести. Число погибших животных — примерно полмиллиарда.

В выходные свыше 100 тысяч человек получили приказ покинуть свои дома, но сделали это далеко не все. В западном пригороде Пенрита зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений — 48,1 градуса по Цельсию, в столице Канберре воздух раскалился до 42,9 градусов. Премьер-министр Нового Южного Уэльса назвал ситуацию крайне нестабильной. Власти направили основные усилия на то, чтобы избежать новых жертв.

Летний сезон пожаров в 2019 году наступил достаточно рано — в сентябре. И сразу же стал более интенсивным, чем когда-либо раньше. За несколько прошедших месяцев выжжено более 20 тысяч квадратных миль (почти 52 тысячи квадратных километров) земли. Это примерно треть от площади Англии. Ожидается, что пожары будут бушевать еще в течение полутора месяцев.