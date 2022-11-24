Мир 24 ноября 2022, 16:40 Художник Троянский заявил, что Запад заинтересован в создании ярких антироссийских образов

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Художник и музыкант Ярослав Троянский во время выступления в медиацентре «Патриот» заявил, что западные страны заинтересованы в том, чтобы использовать яркие антироссийские образы для влияния на общественное мнение. Об этом написала «Политика сегодня».

«По сути, там никого не интересует наша творческая деятельность. Интересует только политическая точка зрения, чтобы мы как-то очерняли власть и настраивали европейских избирателей против российской власти», — добавил художник.

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По его словам, Запад оказывает поддержку только тем регионам, которые к нему лояльны. В качестве примера он привел работу в международном фонде Artist at Risk, где организаторы были нацелены на разжигание русофобских настроений.

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