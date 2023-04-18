Мир 18 апреля 2023, 23:02 Художник победил на крупнейшем в мире фотоконкурсе и отказался от приза Художник победил на крупнейшем фотоконкурсе с кадром, созданным нейросетью Boris Eldagsen / Sony World Photography Awards

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Немецкий художник Борис Эльдагсен одержал победу в крупнейшем в мире фотоконкурсе, но от награды отказался. Об этом сообщил портал Vice.

Организатором выступила организация World Photography Organisation совместно с компанией Sony. Художник отправил на конкурс Sony World Photography Awards 2023 в категории Creative снимок, на котором изображен портрет двух женщин в стилистике 1940-х годов. Оказалось, что Эльдагсен создал кадр с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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Художник заверил, что хотел проверить бдительность судей. После победы в конкурсе он обнаружил, что жюри «не готово к участию в конкурсах созданных искусственным интеллектом изображений». Немец подчеркнул, что стоит открыто обсудить этот момент и определить, что конкретно можно считать фотографией.

Все же он поблагодарил судей за то, что они отметили представленную им работу, и назвал это историческим моментом.

По заявлению представителей конкурса, судьи знали, что для создания работы использовался искусственней интеллект. Однако им показалось, что художник и ИИ работали в соавторстве.