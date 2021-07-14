Художник Кристиан Болтански скончался

На 77-м году из жизни ушел французский художник и скульптор Кристиан Болтански. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Художник скончался в одной из парижских больниц, где он находился несколько дней. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Это большая потеря. <…> Он останется одним из величайших рассказчиков своего времени. Он был невероятным изобретателем», — поделился бывший директор Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду Бернар Блистен.