Художник из России Олег Целков умер во Франции

В Париже умер российский художник Олег Целков. Ему было 86 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили его родственники.

«Он умер сегодня рано утром в Париже, в госпитале Сен-Антуан. Он не дожил до 87 лет всего несколько дней», — рассказали агентству в семье художника. По словам собеседников агентства, Целков две недели назад ослеп. Это стало для него смертельным ударом.

Олег Целков родился в Москве в 1934 году. В 1960 году он перебрался в Париж, однако французского гражданства не принял. Его работы выставляли в Великобритании, Соединенных Штатах, Франции, Японии и других странах.

Художник лауреат множества премий, среди которых «Триумф», премия Фонда музея Эрмитаж и другие. Поэт Иосиф Бродский называл Целкова самым выдающимся русским художником послевоенного периода.