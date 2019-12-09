«Художественный вымысел». Глава МАГАТЭ оценил сериал «Чернобыль»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напомнил, что сериал «Чернобыль» — это не документальный фильм. Он назвал все, что происходит в картине, художественным вымыслом.

«Это занимательный сериал. Но это все-таки художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Нельзя забывать, что это не документальный фильм. Потому что люди часто путают эти вещи», — заявил Гросси во время интервью РИА «Новости».

Собеседник добавил, что техногенная катастрофа на АЭС в Чернобыле до сих пор вызывает у людей повышенный интерес, так как это «драматичный эпизод в истории».

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Гросси отметил, что из катастрофы извлекли урок. По его словам, с тех пор ядерная безопасность сделала большой шаг вперед. Американский мини-сериал HBO «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории, по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb).

Некоторые очевидцы тех событий ранее заявили о недостоверности событий, которые описали сценаристы шоу. Ассоциация телевизионных критиков США назвала «Чернобыль» лучшим мини-сериалом года. Также фильм получил три статуэтки «Эмми».