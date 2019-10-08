Худоват и без бутылки. Памятник Ленину в Запорожье переделали под Порошенко

В Запорожье появился памятник бывшему президенту Украины. Снимки увековеченного населением Петра Порошенко опубликовали жители города в социальных сетях.

«Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз?» — спросил в Facebook разместивший фотографии памятника пользователь Михаил Шнайдер.

Портал «Актуально» предположил, что монумент раньше был памятником Владимиру Ленину. Однако после «декоммунизации» вождя пролетариата лишили головы. Некоторое время он так и стоял, пока не обрел новый облик, напоминающий экс-президента Петра Порошенко.

Летом 2018 года стало известно, что на территории Украины было демонтировано около 2,5 тысячи памятников советским деятелям. Больше половины из них — Ленину (1,3 тысячи). По словам Владимира Вятровича, занимавшего тогда должность директора Института национальной памяти, «Ленина в городах больше нет». Впрочем, он не исключил, что на территориях некоторых предприятий и в сельских поселениях памятники Ильичу еще остались.

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«Похож как мышь на рыбу. Скульптор просто давно в запое», — прокомментировал образ Порошенко пользователь Facebook Александр Лисецкий.

Некоторые предположили, что памятник напоминает певца Кобзона и юмриста Хазанова. Другие же в комментариях стали спрашивать, почему Порошенко худоват, не держит в руках конфеты и бутылку.

«Стокгольмский синдром», — констатировала пользовательница Zoya Panfilova, упомянув психологическое состояние, когда жертвы начинают симпатизировать своим мучителям.