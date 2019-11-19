Huawei высказалась о продлении лицензии американским Минторгом
Китайский телекоммуникационный гигант Huawei отреагировал на сообщение о том, что Минторг США продлил еще на две недели лицензию на совместную работу с китайской компанией. Производителя процитировало РИА ФАН.
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Китайское предприятие заметило, что вне зависимости от того, продлена временная лицензия или нет, она по-прежнему ограничивает деятельность Huawei и не отменяет того факта, что компания подверглась несправедливому отношению со стороны американских партнеров. Huawei призвала Штаты исключить ее из черного списка. В противном случае американскому бизнесу не избежать существенных потерь.