Huawei высказалась о продлении лицензии американским Минторгом

СМИ: администрация Трампа продлит сотрудничество компаний США с Huawei Подробнее

Китайское предприятие заметило, что вне зависимости от того, продлена временная лицензия или нет, она по-прежнему ограничивает деятельность Huawei и не отменяет того факта, что компания подверглась несправедливому отношению со стороны американских партнеров. Huawei призвала Штаты исключить ее из черного списка. В противном случае американскому бизнесу не избежать существенных потерь.