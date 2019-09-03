Huawei обвинила Вашингтон в кибератаках на компанию

Американские власти ответственны за ряд кибератак на компанию Huawei Technologies Co. Вашингтон, заявил китайский производитель, также занимался запугиванием его сотрудников.

Об обвинениях в адрес правительства США рассказало агентство Bloomberg. В корпорации полагают, что власти страны поручили правоохранительным органам не только оказывать давление на китайских специалистов, но и угрожать им.

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Белый дом, уверены в Huawei, также организовал ряд кибератак на сети компании. Откуда именно получена данная информация, в корпорации не уточнили.

«Он (Вашингтон — прим. ред.) использовал все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая как судебные, так и административные полномочия, а также множество других средств, чтобы нарушить нормальную деловую деятельность Huawei и ее партнеров», — подчеркнул производитель.

Кроме того, как нынешних, так и бывших сотрудников компании заставляли выступать против компании и работать на США, уверены в концерне.

В материале отмечено, что озвученные обвинения лишь усилят напряженность между Huawei и администрацией Трампа. По мнению Вашингтона, сетевой гигант занимался шпионажем в пользу Пекина и угрожает национальной безопасности страны. Huawei и 46 ее дочерних предприятий были внесены в черный список Министерства торговли Соединенных Штатов.