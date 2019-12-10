  • Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android

    10 декабря 2019, 03:22

    Александра Каширина

    Компания официально объявила, что первый телефон с операционной системой HarmonyOS вместо Android выйдет в августе 2020 года. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на представителя компании.

    Новая операционная система будет доступна для смартфонов, производимых как для китайского, так и для всемирного рынка. Однако пока Huawei предпочитает систему Android для своих смартфонов.

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    В компании также рассказали, что Harmony OS будет иметь открытый иметь открыть код для того, чтобы постоянно совершенствоваться.

    Данная ОС будет не только для смартфонов, но и для смарт-часов, компьютеров и других устройств Huawei. По оценке Counterpoint Research, в 2020 году HarmonyOS с долей в два процента станет пятой по популярности ОС, обогнав Linux.

    Сама HarmonyOS была анонсирована 9 августа этого года после того, как за три месяца до этого Huawei и ее дочерние предприятия попали в санкционный список Минторга США. Это поставило под угрозу коммерческое использование ОС Android на смартфонах Huawei.