Huawei начнет использовать российскую ОС

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei будет пользоваться российской операционной системой «Ред ОС». Ее установят на серверы компании.

«Основой комплексного решения Huawei и „Ред Софт“ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система „Ред ОС“», — говорится в сообщении компании-разработчика ОС «Ред Софт».

Как заявил заместитель гендиректора российской компании Рустам Рустамов, сотрудничество с Huawei раскроет перед «Ред Софт» новые горизонты и поможет нарастить конкурентоспособность. «Ред ОС» — российская операционная система общего назначения на базе Linux для серверов. Ее используют органы государственной власти и госкорпорации России.

В 2020 году Huawei из-за санкций США, которые негативно сказались на продажах, планирует сократить персонал менеджеров на 10% и просто «выживать». Об этом говорится в ежегодном письме сотрудникам корпорации от главы правления. С мая 2019 года Вашингтон запретил Huawei закупать оборудование и технологии американского производства. Китайская компания не может использовать ОС Android и сервисы Google.