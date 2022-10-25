Мир 25 октября 2022, 12:33 Крах доллара предрекли в Китае из-за экономической войны Запада против России «Хуаньцу Шибао»: экономическая война западных стран против России ведет к краху доллара Unsplash

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Экономическая война Европы и Соединенных Штатов против России подорвала мировое доверие к американскому доллару. Об этом написала китайская газета «Хуаньцю Шибао».

Автор статьи Ляо Чжэнжун высказал мнение, что Запад прилагает усилия для политизации международного сотрудничества, а также для превращения торгово-экономических связей в оружие.

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«Вашингтон и Брюссель используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций и с помощью угроз заставляют остальных принять свою точку зрения», — отметили в материале.

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СМИ также уличили администрацию Джо Байдена в попытке «создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США».

Белый дом таким образом отказался от концепции многосторонности и отверг принципы свободной торговли. Попытки Запада создать новый экономический порядок, не учитывая мнение России, провалятся.

Чжэнжун напомнил, что США и ЕС отключили большие российские финансовые учреждения от SWIFT, а также заморозили валютные резервы РФ и собирались даже их конфисковать, «подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе», ориентированной на Соединенные Штаты.

Такие действия подтолкнули другие государства к поиску альтернативных валютных решений. Обозреватель считает, что в будущем все это окажет большое влияние на гегемонию доллара.