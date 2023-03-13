Мир 13 марта 2023, 12:40 HSBC купил британское подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank HSBC купил за один фунт подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank в Британии Википедия

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Банк HSBC приобрел подразделение недавно обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) в Великобритании. Информацию об этом распространил Минфин Соединенного Королевства, сообщил ТАСС.

«Британское подразделение Silicon Valley Bank было продано сегодня HSBC», — уточнили в ведомстве.

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Стороны заключили сделку при содействии Банка Англии. Представители HSBC отметили, что покупка обошлась им всего в один фунт. Штаб-квартира этого банка располагается в Лондоне. Он остается одной из самых крупных в Европе финансовых организаций по оказанию финансовых и банковских услуг и обслуживает 39 миллионов клиентов.

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«Клиенты SVB в Великобритании смогут с сегодняшнего дня иметь доступ к своим вкладам и банковским услугам в обычном режиме», — добавили в британском Минфине.

О том, что Silicon Valley Bank обанкротился, стало известно 10 марта. Телеканал CNN заявил, что это событие стало самым крупным банкротством банка в Соединенных Штатах с момента финансового кризиса 2008 года.