Хрущева обвинили в смерти Кеннеди

Американец Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ, которому советский лидер Никита Хрущев лично дал указание убить президента Кеннеди. Вскоре Кремль отказался от этого плана, но фанатично преданный Советскому Союзу Освальд решил пойти наперекор и выполнить заказ.

Об этом в новой книге, написанной совместно с бежавшим из коммунистической Румынии в 1978 году экс-генералом тайной полиции Ионом Михаем Пачепой, сообщил экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси.

Цитаты из книги «Дракон: секретная война Кремля против Америки» приводит издание The New York Post.

Вулси утверждает, что Освальд тайно встречался в Мексике со своим куратором из 13-го отдела КГБ (Управление по расследованию убийств за границей) товарищем Валерием Костиковым.

Американца якобы завербовали в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. После нескольких лет работы на Москву в секретных миссиях, включая предоставление информации, которая позволила русским сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 1960 году, в 1962 году ему было поручено, возможно, самим Хрущевым, начать подготовку к убийству президента Кеннеди.

«Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать. Освальду… подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года», — утверждают авторы книги.

Авторы не приводят никаких доказательств приказа об убийстве, но заявляют, что все данные содержатся в 26-томном отчете Комиссии Уоррена. Большая часть его до сих пор засекречена.

В США популярна теория о проклятии семьи Кеннеди. Большинство ее представителей умирают не своей смертью. В частности, Джона и Роберта Кеннеди застрелили.