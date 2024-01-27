Мир 27 января 2024, 09:47 «Хромая утка» без власти. Зеленского предупредили о назревающем против него бунте Политолог Бортник: в Раде зреет бунт против Зеленского resident Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять власть. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем блоге на YouTube предупредил лидера республики, что в Раде против него зреет бунт.

Зеленский может лишиться части властных полномочий. Украинцы начинают отдавать предпочтение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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«Ситуация с изгнанием [депутата Марьяны] Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство „за Залужного“», — заметил политолог.

Личная власть Зеленского основывалась в первую очередь на доминировании президентской фракции «Слуга народа» в Раде, добавил Бортник. Но внутренние конфликты приведут к своеобразному перераспределению полномочий. Президенту придется согласовывать все решения с депутатами, и он превратится в «хромую утку», резюмировал эксперт.

Сейчас Залужного считают главным политическим конкурентом Зеленского. Конфликт между президентом и главкомом обострился после начала спецоперации: они не могут прийти к согласию по тактике и военной стратегии. Высокие амбиции Залужного стали причиной его конфликта с Зеленским.

Есть вероятность, что главком Залужный лишится своего поста, его заменит начальник ГУР Украины Кирилл Буданов. Офис Зеленского хочет убрать неугодного военачальника, ведь Залужный пользуется высоким доверием украинцев, а рейтинг президента резко упал. Политологи считают, что раскол украинской элиты приведет к гражданской войне.