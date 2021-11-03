Христианско-демократический союз ФРГ выберет нового председателя

Партия Христианско-демократический союз Германии (ХДС) выберет нового председателя на съезде в Ганновере, который пройдет 21–22 января. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Handesblatt.

Нового председателя выберут по итогам опроса членов партии. Об этом сообщил действующий председатель Армин Лашет. По его словам, после неудачи на выборах партия «нуждается в новом старте».

«Мы начинаем скорую кадровую реорганизацию ХДС от председателя и президиума до правления», — заявил Лашет.