Храп всебщего оповещения. Китайский диспетчер уснул на работе, и об этом узнали все

Диспетчер службы оповещения — не самая тяжелая работа в мире. Это доказал китайский сотрудник диспетческой, который уснул прямо у микрофона, случайно забыв его выключить.

Так вместо крепкого сна весь город слушал заливистый храп нерадивого сотрудника.

Кстати, храп может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Особенно если он сопровождается остановками дыхания. И это верно как для взрослых, так и для детей.