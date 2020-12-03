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    03 декабря 2020, 00:37

    Храп всебщего оповещения. Китайский диспетчер уснул на работе, и об этом узнали все

    Наталья Жуковская

    Диспетчер службы оповещения — не самая тяжелая работа в мире. Это доказал китайский сотрудник диспетческой, который уснул прямо у микрофона, случайно забыв его выключить.
    Храп всебщего оповещения. Китайский диспетчер уснул на работе, и об этом узнали все

    Так вместо крепкого сна весь город слушал заливистый храп нерадивого сотрудника.

    Кстати, храп может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Особенно если он сопровождается остановками дыхания. И это верно как для взрослых, так и для детей.