Хранилище на нефтеперерабатывающем заводе загорелось в Ливане

На нефтеперерабатывающем заводе Захрани в Ливане загорелось хранилище. По предварительным данным, там воспламенился один из резервуаров, сообщил телеканал Al Jadeed.

Спасательные службы предприняли все возможные меры, чтобы устранить огонь, однако угроза нового воспламенения по-прежнему остается. Работники хранилища сообщили, что внутри загоревшегося резервуара находился бензол, написала «Политика сегодня». На место происшествия вызвали военных. Они будут курировать эвакуацию жителей из ближайших к хранилищу районов. Сейчас местные власти проводят расследование случившегося.