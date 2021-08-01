«Газпром» сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

С 31 июля «Газпром» снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы: в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер). Обычно в выходные она растет, так как снижается спрос со стороны промышленных предприятий и высвобождается дополнительный объем для направления газа в хранилища.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe. В тот же день уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа», проходящему через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Они сократились с 85 миллионов кубометров газа до 50-60.

Сообщается, что европейские хранилища опустошены повсеместно, но заполнение российских хранилищ является приоритетным. В 2021 году по сравнению с 2019 годом потребность закачки газа увеличилась на 16 миллиардов кубометров, в плане на текущий год предусмотрена добыча газа немного ниже.

Сейчас, послед холодной зимы, европейский баланс газа является остродефицитным. Восстановление запасов осложняется дефицитом СПГ на мировом рынке. Цены на газ уже перевалили за 500 долларов за тысячу кубометров.

В Европе из-за невиданной жары взлетели цены на газ, сократив ресурсы для закачки в хранилища. В июне цены на газ на споте выросли до 363 долларов за тысячу кубометров.