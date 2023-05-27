Мир 27 мая 2023, 21:32 Храм УПЦ в Кировоградской области перешел ПЦУ Кропивницкий горсовет в Кировоградской области передал ПЦУ храм УПЦ РИА «Новости»

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Кропивницкий городской совет в Кировоградской области Украины проголосовал за передачу храма Успения Пресвятой Богородицы, который ранее использовался канонической Украинской православной церковью (УПЦ), в аренду Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщило РИА «Новости».

«Храмовое сооружение в Кропивницком, которое является коммунальной собственностью, передали в аренду для обеспечения проведения религиозных церемоний на льготных условиях без проведения аукциона с арендной платой одна гривна в год на пять лет Православной церкви Украины», — говорится в сообщении.

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Глава украинской государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил, что Киев отрицает наличие гонений в стране по религиозному признаку. По его словам, на Украине не будут действовать религиозные организации, которые имеют центры «в стране, которая совершает агрессию против Украины».

Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ, ссылаясь на связь с Россией. Ранее российская сторона призвала осудить притеснение прав верующих на Украине.