Храм Рождества Христова в Вифлееме закрыли из-за коронавируса

Двери храма Рождества Христова в Вифлееме закрыли в 16:00 по местному времени (17:00 по Московскому). Когда храм вновь откроется для посещения, неизвестно. По предварительным данным, он будет закрыт две недели.

Представитель Министерства туризма Палестины уточнил, что храм снова откроют, когда дадут соответствующее распоряжение.

Отмечается, что такая мера связана с борьбой с коронавирусом. Перед закрытием в храме провели дезинфекцию.

Храм Рождества Христова считают одним из старейших в мире среди действующих. Здесь находится величайшая святыня христиан — Пещера Рождества.