Мир 20 января 2023, 15:23 Храм канонической УПЦ загорелся в Киевской области В селе Гнедин Киевской области загорелся храм канонической УПЦ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Храм канонической Украинской православной церкви загорелся днем в пятницу в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области. Об этом сообщили украинский телеканал «1+1».

Общая площадь возгорания оставила 375 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели, причины начала пожара устанавливаются. По предварительной информации, в огне никто не пострадал.

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«На данный момент какой-либо информации о пострадавших у нас нет», — заявил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Викторию Рубан.

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Власти Украины в 2022 году начали гонения на Украинскую православную церковь, сославшись на ее связи с Россией. В разных регионах страны местное самоуправление приняло решение о запрете деятельности УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о запрете работы УПЦ на всей территории государства.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти совершают гонения на сограждан, опираясь на религиозный подтекст. По мнению дипломата, эта ситуация отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта и лишь усугубляет затяжной кризис.