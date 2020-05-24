Храм Гроба Господня снова открыли в Израиле
Пока что действуют санитарные ограничения, поэтому заходить в храм могут только священнослужители. Для широкой публики и СМИ он откроется в ближайшие дни.
По строгим правилам министерства здравоохранения Израиля, одновременно находиться в соборе смогут максимум 50 человек. Причем все они должны надеть маски и соблюдать социальную дистанцию два метра. Кроме того, верующих призвали не прикасаться к камням, иконам и другим объектам, с таким заявлением обратились главы трех церквей, хранители храма Гроба Господня.
Паломники и туристы также должны помнить о личной ответственности за здоровье окружающих. Поэтому стоит отказаться от посещения святого места при появлении даже самых незначительных симптомов.
Для Иерусалима открытие храма Гроба Господня стало по-настоящему историческим событием, отметил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр. В предыдущий раз на длительное время храм закрывали более 200 лет назад, после пожара 1808 года.
Из-за распространения коронавируса храм Гроба Господня закрыли 26 марта.
Ранее в Израиле открыли пляжи и парки, разрешили останавливаться в некоторых гостиницах. Туристы теперь могут подходить к Стене Плача.
В Израиле с начала эпидемии выявили чуть больше 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 279 человек.