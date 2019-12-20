Храм, где хранились скрижали с 10 заповедями, обнаружили в Израиле

Археологи обнаружили недалеко от Иерусалима храм, возраст которого более трех тысяч лет. Предположительно, именно в нем находилась главная святыня еврейского народа — Ковчег Завета. Внутри нее хранились каменные скрижали 10 заповедей.

Ученые пришли к таким выводам, изучив библейский стих, где описано подобное строение. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Считается, что храм возвели в XII веке до нашей эры в древнем поселении Бет-Шемеш. Сейчас на его месте расположен округ в пригороде Иерусалима. Квадратное по своей форме строение удалено от соседних зданий. Подобное свидетельствует о том, что оно было священно.

У храма, заметили археологи, присутствуют и другие черты религиозной структуры. Например, в нем есть место для церемоний и ритуальная утварь, предусмотрено хранилище для вина.

Филистимляне, которые воевали с израильтянами в период XII–XI веков до нашей эры, вероятно, пытались разрушить святилище. Все керамические изделия они сожгли. В сооружение сначала загоняли скот, а потом и вовсе его сожгли.

Руководивший раскопками ученый Цви Ледерман из Тель-Авивского университета назвал случившееся намеренным осквернением святого места. Он также заметил, что специалисты столкнулись с редким случаем: у них получилось сопоставить тексты Библии с реальной археологической находкой.

Помимо прочего, внутри храма нашли каменную плиту. Возможно, она служила столом и похожа на описанный в Книге Самуила «большой камень». В Библии говорится, что на него водрузили отвоеванный у филистимлян Ковчег Завета.