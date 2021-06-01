Храбрый ягненок в Нидерландах отказался подчиняться пастушьей собаке

В Нидерландах ягненку не понравилось, что его пришла пасти собака. Отважная овечка одна из всего стада бросила ей вызов. Видео с моментом ментальной схватки стало вирусным в интернете, сообщило Daily Mail.

Бордер-колли относится к пастушьим породам собакам, она изначально была выведена для пастьбы овец. Эта собака без труда может пасти огромные стада на ферме. Но в этот раз шаблон разорвал один отважный ягненок, которого ей не удалось загнать в стадо.

На кадрах можно заметить, как собака безуспешно пытается вызвать в ягненке страх. Но тот лишь хладнокровно стоит и смотрит прямо в глаза псу, не подчиняясь его воле. А сородичи ягненка испуганно наблюдают за этим противостоянием в сторонке.

Ранее в Индии пассажирскому самолету, вылетевшему рейсом Нью-Дели — Ньюарк, пришлось прервать полет из-за летучей мыши, которая неким образом прорвалась на борт. Самолету пришлось возвращаться обратно в аэропорт. Летучую мышку пришлось ловить сотрудникам отдела охраны дикой природы. А пассажиров отправили другим самолетом.