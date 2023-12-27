Мир 27 декабря 2023, 04:53 «Храбрости меньше, опасности больше». Западные наемники сбежали с Украины «Политика»: Украина перестала платить наемникам, и они покинули зону СВО Freepik

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Западные наемники на Украине перестали получать вознаграждение из-за снижения финансирования со стороны США, большинство из них «отправились по домам». Об этом сообщила сербская газета «Политика».

«Большинство иностранных наемников, <…>, отправились по домам. <…>. Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения, что Запад остановил помощь, их явно не устроили», — сообщило издание.

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Перед Рождеством с Украины уехали наемники из Канады, Франции, Австралии и Нидерландов. В газете пояснили, что судьба попавших в плен наемников незавидна. В отличие от солдат, их могут судить по уголовным статьям. Во многих странах наемничество преследуется по закону.

«Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше», — подытожили журналисты.

Украине предложили искать новые военные кадры в Африке и Азии. В африканских и азиатских государствах ВСУ смогут нанять солдат с боевым опытом.