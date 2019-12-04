Хозяйка нашла пропавшую кошку спустя полтора года

«Мы каждую ночь ходили по улицам, выкрикивая имя нашего котика. Мы оставляли миску с едой снаружи, надеясь, что Кэт вернется на запах. Однако недели превращались в месяцы, потом минул год и с каждым днем трещина в моем сердце становилась все больше», — пояснила Минди.

По информации издания Teleprogramma, работница центра контроля за животными рассказала Краймерам, что их кота недавно лечили. Полтора года назад мужчина нашел бездомную кошку и взял к себе домой. Когда узнал, что питомца сбил автомобиль, то обратился в клинику. Позже ветеринары просканировали микрочип и узнали о настоящих хозяевах кошки.

«Я мчалась туда, не чувствуя под собой ног, я боялась, что это ошибка. Мне дали адрес этого мужчины, и когда я приехала, то сразу увидела Кэт. Он сидел на крыльце, и это точно был мой потерянный кот. Я присела рядом на ступеньки, опасаясь, что напугаю котика, но Кэт сразу прыгнул мне на колени и замурлыкал. Как будто и не было этих 536 дней разлуки», — рассказала Минди.

Теперь пара призывает всех хозяев ставить домашним животным микрочипы.

«Мы надеемся, что наша история даст надежду другим людям, потерявшим своих животных. Продолжайте верить и надеяться! И обязательно ставьте питомцам чип, чтобы в случае чего у вас был шанс воссоединиться», — уточнил Люк.