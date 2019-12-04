  • Хозяйка нашла пропавшую кошку спустя полтора года

    04 декабря 2019, 16:28

    Ольга Ситникова

    Пара Минди и Люк Крайнеры из США потеряли рыжего кота по кличке Кэт 536 дней назад. Недавно он вернулся домой, сообщило Thedodo.

    «Мы каждую ночь ходили по улицам, выкрикивая имя нашего котика. Мы оставляли миску с едой снаружи, надеясь, что Кэт вернется на запах. Однако недели превращались в месяцы, потом минул год и с каждым днем трещина в моем сердце становилась все больше», — пояснила Минди.

    По информации издания Teleprogramma, работница центра контроля за животными рассказала Краймерам, что их кота недавно лечили. Полтора года назад мужчина нашел бездомную кошку и взял к себе домой. Когда узнал, что питомца сбил автомобиль, то обратился в клинику. Позже ветеринары просканировали микрочип и узнали о настоящих хозяевах кошки.

    «Я мчалась туда, не чувствуя под собой ног, я боялась, что это ошибка. Мне дали адрес этого мужчины, и когда я приехала, то сразу увидела Кэт. Он сидел на крыльце, и это точно был мой потерянный кот. Я присела рядом на ступеньки, опасаясь, что напугаю котика, но Кэт сразу прыгнул мне на колени и замурлыкал. Как будто и не было этих 536 дней разлуки», — рассказала Минди.

    Теперь пара призывает всех хозяев ставить домашним животным микрочипы.

    «Мы надеемся, что наша история даст надежду другим людям, потерявшим своих животных. Продолжайте верить и надеяться! И обязательно ставьте питомцам чип, чтобы в случае чего у вас был шанс воссоединиться», — уточнил Люк.