Хозяин ресторана в США ответил на заявления о «русской мафии»

Владелец русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян защищался с помощью оружия во время погромов. Его уже назвали «русской мафией». Бизнесмен прокомментировал такие заявления.

Он ответил, что имеет полное право защищать свое заведение от мародеров. Такие обвинения в своей адрес Газарян серьезно не воспринимает и считает шуткой, написало РИА «Новости».

«Сосед напротив, когда увидел, что мы стоим-защищаемся, увидел, что нас там было 10-12 человек в течение дня, сфотографировал. В Америке любят говорить эту фразу», — рассказал мужчина.

По его словам, таки называют большую группу людей. Другого значения этого выражения, по его мнению, уже не существует. Также хозяин ресторана отметил, что в любом случае не будет разубеждать соседа. Газарян подчеркнул, что сами грабители с уважением отнеслись к его обороне.

«Среди них самих есть такое понятие: мы идем грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим», — уточнил он.

По его словам, охрана собственности принципиальна для него. Тем более что полицейские не справляются с беспорядками.

Ранее владелец Pushkin рассказал «360» о погромах в США и о том, как решился защищать свой ресторан.