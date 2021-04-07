Хозяин ресторана Pushkin объяснил, как в США относятся к русским при Байдене

Владелец ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян объяснил, как в США относятся к русским при новом президенте Джозефе Байдене. По его мнению, сейчас антироссийская политика ощущается только на уровне политиков, сообщил «ПолитЭксперт».

Газарян признался, что голосовал за Трампа. Он отметил, что не хотел видеть Байдена главой страны.

«Важно понимать, что на обычном уровне отношение американцев к русским не изменилось. Это страна иммигрантов, здесь очень много русскоязычных. Наверное, у каждого американца есть русскоязычный друг», — пояснил Айк.

Мужчина заметил, что у простых американцев с русскими хорошие отношения. Помимо прочего, 95% гостей ресторана Pushkin являются американцами. Многие из них тепло отзываются о нашей стране и мечтают побывать в России.