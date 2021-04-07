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    07 апреля 2021, 11:14

    Хозяин ресторана Pushkin объяснил, как в США относятся к русским при Байдене

    Полина Петрова

    Владелец ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян объяснил, как в США относятся к русским при новом президенте Джозефе Байдене. По его мнению, сейчас антироссийская политика ощущается только на уровне политиков, сообщил «ПолитЭксперт».

    Хозяин ресторана Pushkin объяснил, как в США относятся к русским при Байдене

    Газарян признался, что голосовал за Трампа. Он отметил, что не хотел видеть Байдена главой страны.

    «Важно понимать, что на обычном уровне отношение американцев к русским не изменилось. Это страна иммигрантов, здесь очень много русскоязычных. Наверное, у каждого американца есть русскоязычный друг», — пояснил Айк.

    Мужчина заметил, что у простых американцев с русскими хорошие отношения. Помимо прочего, 95% гостей ресторана Pushkin являются американцами. Многие из них тепло отзываются о нашей стране и мечтают побывать в России.