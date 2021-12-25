Хозяин ювелирной фабрики выбросил в толпу килограмм золота в Кишиневе

Акцию к открытию нового ювелирного магазина в Кишиневе устроил владелец ювелирной фабрики «Миллениум». Он выбросил в собравшуюся толпу один килограмм золотых украшений. Собравшаяся толпа устроила давку из-за бесплатной ювелирки. Видео с места событий появилось в официальном Instagram-аккаунте компании.

На опубликованных кадрах видно, как владелец фабрики в колпаке Санта Клауса достает из мешка ювелирные изделия и кидает в толпу, перед которой стоит оцепление.

По словам владельца компании, он решил не тратить деньги на рекламу, а привлечь покупателей в новый магазин необычной акцией.

Креатив директора не оценили пользователи социальных сетей.

«Давно я такого убогого маркетинга не видел. Позор», — написал один из комментаторов.

«Теперь я точно знаю, куда я не зайду при любых обстоятельствах», — поддержал его другой пользователь.

«Как животным покидали», — оценил акцию один из подписчиков.