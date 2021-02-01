Хозяин гостиницы в Японии едва не прирезал клиента из-за обилия перца в еде

По данным информагентства, хозяина гостиницы разозлило, что клиент обильно посыпал черным перцем заказанное блюдо. Он схватился за нож и напал на мужчину. По словам пострадавшего, хозяин заведения распорол ему палец, который потом долго заживал. Сам нападавший заверил, что никого резать не собирался, а клиент был его знакомым.