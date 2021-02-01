Хозяин гостиницы в Японии едва не прирезал клиента из-за обилия перца в еде
В городе Исэ (Япония) правоохранители задержали хозяина гостиницы, который напал на одного из клиентов. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, хозяина гостиницы разозлило, что клиент обильно посыпал черным перцем заказанное блюдо. Он схватился за нож и напал на мужчину. По словам пострадавшего, хозяин заведения распорол ему палец, который потом долго заживал. Сам нападавший заверил, что никого резать не собирался, а клиент был его знакомым.