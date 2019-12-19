Хозяин 20 минут спасал питомца от змеи в Бразилии

Бразилец по имени Пауло Маркети ехал на велосипеде, когда его питомец, бежавший рядом, подошел к воде. Вдруг из водоема выскочила анаконда и схватила пса. Мужчина услышал, что собака скулит, и побежал на звуки.

Маркети пришлось 20 минут бороться со змеей, чтобы спасти своего питомца. Друзья бразильца посмешили на помощь. Несмотря на продолжительную схватку, пса удалось спасти.

Собака не получила травм и быстро справилась с шоком. Анаконда уползла обратно в воду.