Хозяин 20 минут спасал питомца от змеи в Бразилии
Житель муниципалитета Жаборанди в бразильском штате Сан-Паулу спас свою собаку от анаконды. Длина змеи составляла четыре метра. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Mail.
Бразилец по имени Пауло Маркети ехал на велосипеде, когда его питомец, бежавший рядом, подошел к воде. Вдруг из водоема выскочила анаконда и схватила пса. Мужчина услышал, что собака скулит, и побежал на звуки.
Маркети пришлось 20 минут бороться со змеей, чтобы спасти своего питомца. Друзья бразильца посмешили на помощь. Несмотря на продолжительную схватку, пса удалось спасти.
Собака не получила травм и быстро справилась с шоком. Анаконда уползла обратно в воду.