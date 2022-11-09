Хозяева ресторана в Польше переименовали его из-за обвинений в связях с Бандерой | 360°

Мир 09 ноября 2022, 12:35 Хозяева ресторана в Польше переименовали его из-за обвинений в связях с Бандерой Anadolu: польский ресторан «Червона калина» переименовали из-за обвинений в национализме Unsplash

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Польские активисты добились переименования ресторана для беженцев, а после — его ликвидации еще до официального открытия. Хозяева назвали заведение «Червона калина» — как гимн украинских националистов, сообщило агентство Anadolu.

Ресторан должен был заработать 10 ноября в Кракове. Его создал владелец благотворительной кейтеринговой компании афганский беженец Гарри Парвани. Он еще в марте привез на границу с Украиной портативную кухню, чтобы кормить до восьми тысяч человек в сутки, а потом решил расшириться и открыть ресторан.

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«Мы получили сотни угроз убийством в интернете и лично. <…> Люди обвиняли нас в поддержке Бандеры. Я даже не знал, кто он такой», — сказал Гарри Парвани.

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Жителям Польши не понравилось название ресторана — «Червона калина» («Красная калина»). Благотворительную организацию обвинили в сотрудничестве с украинскими националистами и последователями Степана Бандеры, ведь именно так называется гимн ОУН-УПА*. Владельцы сначала переименовали заведение в «Украинский ресторан», а потом решили совсем закрыть.

Европейские страны начали отменять меры поддержки украинских беженцев. РИА ФАН сообщило, что власти Польши аннулировали документы некоторых переселенцев на соцвыплаты.

*ОУН-УПА, Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.